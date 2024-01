Претепан глумецот од познатата серија! Неколку мажи го шутнаа на сред улица – едвај се спаси, а се појави снимка од тепањето! (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Ѕвездата од хит серијата „Беверли Хилс”, како и од серијата „Шаркнадо“, Иан Зиринг, беше претепан вчера во Лос Анџелес.

На видеото кое го објави порталот ТMZ се гледаат неколку моторџии како го удираат Иан Зиринг и почнуваат да го тепаат на страната на улицата. Актерот се бранел од неколку од нив, но во моментот кога требало да избега од тепањето на еден мотоциклист, бил удрен од друг.

Медиумите јавуваат дека на инцидентот му претходелa расправија, поради што актерот излегол од автомобилот. Некои минувачи зачудено гледаа што се случува, некои мислеа дека се снима филм, а други едноставно не сакаа да ја гледаат тепачката.

ТМЗ известува дека полицијата добила извештај за нападот и дека Иан Зиринг бил именуван како жртва.

UPDATE: 59-year old 90210 actor Ian Ziering, who took on a mini bike gang by himself in LA, has released details regarding the incident.On New Year’s Eve, Ziering got out of his vehicle after the mini gang approached his car.“While stuck in traffic, my car was approached… pic.twitter.com/RqkPyjLtft— Collin Rugg (@CollinRugg) January 2, 2024

