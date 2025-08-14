Претепан српски пратеник во Белград!

Пронајдете не на следниве мрежи:
Партијата за слобода и правда објави на социјалната мрежа X дека нејзиниот пратеник Пеѓа Митровиќ бил претепан на протест во Белград.
„Шефот на пратеникот на Партијата за слобода и правда Пеѓа Митровиќ бил претепан од тепачите на Српската напредна партија. Тој бил удрен во главата со шипка и неколку пати по телото. Моментално е на пат кон болница“, објави ССП.
Протести се одржуваат и вечерва низ цела Србија. Поддржувачите на Српската напредна партија испукаа пиротехнички средства низ жандармеријата кон граѓаните, во близина на Генералштабот, објави репортер на Н1.