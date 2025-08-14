Претепан српски пратеник во Белград!

Партијата за слобода и правда објави на социјалната мрежа X дека нејзиниот пратеник Пеѓа Митровиќ бил претепан на протест во Белград.

„Шефот на пратеникот на Партијата за слобода и правда Пеѓа Митровиќ бил претепан од тепачите на Српската напредна партија. Тој бил удрен во главата со шипка и неколку пати по телото. Моментално е на пат кон болница“, објави ССП.

Kriminalni režimski ološ je razbio glavu mom prijatelju, kolegi i narodnom poslaniku Peđi Mitroviću, genseku SSP-a.

Ovo je rukopis ove vlasti i Aleksandra Vučića i ovako oni vide Srbiju.

Sigurno ćete odgovarati! https://t.co/16pgK5SU9M — Borko Stefanović (@BorkoStef) August 14, 2025

Протести се одржуваат и вечерва низ цела Србија. Поддржувачите на Српската напредна партија испукаа пиротехнички средства низ жандармеријата кон граѓаните, во близина на Генералштабот, објави репортер на Н1.