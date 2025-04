Претпремиера на претставата „Ифигенија за ништо“ во Драмскиот Театар

0 SHARES Сподели Твитни

Вечерва, во Драмскиот Театар во Скопје, ќе се одржи претпремиерната изведба на „Ифигенија за ништо“, чиј автор на рекреацијата и режијата е Филип Петковски, кој исто така е задолжен за кореографијата. Асистентка во режијата е Антонија Белазелковска, додека за сценографијата е задолжен Мартин Манев. Костимите ги крои тимот составен од Антонија Гугинска Јорданоска и Гордана Божиновска. Осветлувањето е заедничка работа на Филип Петковски и Мартин Манев, а Давид Николовски ја изработи илустрацијата на постерот и создаде музичкиот аранжман. Претставата трае 100 минути и не е препорачлива за гледачи помлади од 16 години. Во актерската екипа се: – Димитрија Доксевски како Агамемнон – Филип Трајковиќ во улогата на Менелај – Јелена Жугиќ како Клитемнестра – Нина Елзесер во улогата на Ифигенија – Стефан Вујисиќ како Ахил – Сара Климоска со улогата на Артемида – Марјан Наумов како Орест – Томислав Давидовски како Дечкото и Светиот Елен. Хорот се состои од Ивана Павлаковиќ, Ања Митиќ, Јована Спасиќ, Александра Павлова Бубања и Јована Миладинова. Инспициент е Жарко Намичев, а суфлер е Милка Анчевска.

Оваа продукција на „Ифигенија за ништо“ нуди современ поглед на древната трагедија на Еврипид, која се фокусира на комплексните лични и семејни конфликти предизвикани од жртви направени за идеолошки оправдани каузи. Базирана на „Ифигенија во Авлида“ и митовите поврзани со Артемида и светиот елен, претставата комбинира физички и танцови елементи. Класичната трагедија ја разгледува немоќта на човекот пред божјата волја, додека модерната версия се концентрира на тоа како смртта на Ифигенија ја одразува не само воената жед на нејзиниот татко, туку и политичките корупции и националистичките струи.

Претставата користи фрагментиран пристап, танцови движења и телесна изразност за да креира визуелни слики. Театарот што се претставува ја крши традиционалната структура на нарацијата, оставајќи јазикот во позадина. Наместо вербална комуникација, целта е да се создаде емотивно искуство. Нашата Ифигенија постои во состојба на постојана напнатост, симболизирајќи го исчекувањето на нејзината судбина, уште една жртва на семејната манипулација и политичката реторика. Нејзината смрт не е ниту славна ниту херојска, туку последица на моќните интереси што ја искористуваат нејзината жртва. Ифигенија не умира за некоја кауза, туку како дел од механизам кој ја поништува личната волја за високи, но празни идеали.

The post Претпремиера на претставата „Ифигенија за ништо“ во Драмскиот Театар appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: