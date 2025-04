Претпремиера на претставата „Ифигенија за ништо“ во Драмскиот Театар

0 SHARES Сподели Твитни

Вечерва, во Драмскиот Театар во Скопје, ќе можете да ја видите претпремиерната изведба на претставата „Ифигенија за ништо“, која е реконцептирана од Филип Петковски, кој е и режисер и кореограф на ова дело. Асистентка на режисерот е Антонија Белазелковска, додека сценографијата ја потпишува Мартин Манев. Антонија Гугинска Јорданоска и Гордана Божиновска се одговорни за костимите. Осветлувањето е дело на Филип Петковски и Мартин Манев. Давид Николовски не само што го дизајнира постерот, туку е и автор на музичкиот дизајн и аранжман. Претставата трае 100 минути и не се препорачува за публика под 16 години.

Актерската екипа ги вклучува:

– Димитрија Доксевски (АГАМЕМНОН)

– Филип Трајковиќ (МЕНЕЛАЈ)

– Јелена Жугиќ (КЛИТЕМНЕСТРА)

– Нина Елзесер (ИФИГЕНИЈА)

– Стефан Вујисиќ (АХИЛ)

– Сара Климоска (АРТЕМИДА)

– Марјан Наумов (ОРЕСТ)

– Томислав Давидовски (ДЕЧКОТО/СВЕТИОТ ЕЛЕН)

– Хорот го сочинуваат Ивана Павлаковиќ, Ања Митиќ, Јована Спасиќ, Александра Павлова Бубања и Јована Миладинова.

Инспициент е Жарко Намичев, а суфлер е Милка Анчевска.

Претставата „Ифигенија за ништо“ е современ поглед на старогрчката трагедија на Еврипид, која ги истражува интригантните лични и семејни битки што се јавуваат како резултат на жртви направени за „благородни цели“. Ова дело, базирано на „Ифигенија во Авлида“ и легендата за светиот елен убен од страна на Артемида, вклучува елементи од физички и танцов театар. Додека класичната трагедија го истражува немоќниот човек пред божјата волја, современото дело потенцира како смртта на Ифигенија не е само одраз на воените амбиции на татко ѝ, туку и на пошироките механизми на политичката корупција и национализам.

Оваа театарска постава користи фрагментација, танцови изрази и телесни акти за да создаде визуелни слики. Театарот претставен на сцената е ослободен од сторија, каде јазикот не преовладува. Тоа е театар кој не се труди да биде разбран вербално, туку да биде почувствуван и доживеан емотивно. Нашата Ифигенија егзистира во пастојана напнатост, како девојка што ги минува нејзините последни мигови, како тело што не престанува да се движи. Нејзината смрт не е величествена ниту херојска, туку последица на семејна манипулација и инструментализирана патриотска реторика. Трагично убиена без љубов, нејзиното страдање е симбол на злоупотребата на човештвото од страна на силите на моќта за остварување на индивидуални и колективни интереси. Таа не умира за нешто, туку за ништо, станувајќи дел од поширок општествен машинариум кој ја уништува личната волја и ја замесува во идеолошкото единство.

