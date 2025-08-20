Претреси во Берово и Виница, пронајдена дрога

Денеска (20.08.2025) околу 09.30 часот, полициски службеници од СВР Штип-ОВР Берово го лишиле од слобода Б.С.(36) од Берово. При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени семки од растението канабис, неколку пакувања со марихуана и други предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело.

На 19.08.2025, исто така, со судска наредба, полициски службеници од СВР Штип – ОВР Виница извршиле претрес во домот на Г.П.(32) од Кочани, со живеалиште во Виница.

При претресот биле пронајдени и одземени , марихуана, дигитална вага, предмети со остатоци од марихуана и други предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело.

По целосно документирање на случаите, против лицата ќе бидат поднесени соодветни пријави.