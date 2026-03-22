Претседателот на Иран: На заканите ќе одговориме на бојното поле!

Иранскиот претседател – Масуд Пезешкијан изјави дека заканите и „теророт“ против Иран само дополнително ја обединуваат земјата, откако Трамп се закани дека ќе ги нападне иранските енергетски постројки ако Ормутскиот теснец не биде целосно отворен.

Во објава на социјалната мрежа X, Пезешкијан рече дека Иран „решително ќе се соочи со лудите закани на бојното поле“.

Тој додаде дека Ормутскиот теснец е „отворен за сите, освен за оние што ја нарушуваат нашата територија“.