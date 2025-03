Претседателот на Одборот на Tesla даде оставка, братот на Маск продажил акции

0 SHARES Сподели Твитни

Во февруари, Кимбал Маск, братот на познатиот милијардер Илон Маск, продаде 75.000 акции од компанијата за сума од 27 милиони долари, според информациите потврдени од Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC). Заедно со него, и претседателот на одборот на директори на Tesla одлучи да продаде акции во вредност од 75 милиони долари. Истовремено, Џејмс Мардок, долгогодишен соработник на Маск, се реши за продажба на акции момент кога цената на акциите на Tesla доживеа значаен пад, достигнувајќи 13 милиони долари, што беше најголемо намалување во последните пет години.

Западните медиуми известуваат дека Tesla се соочува со предизвици не само на берзанскиот пазар. Се јавува дека гледиштата на Маск ги одвраќаат потенцијалните купувачи, што дополнително ги засега глобалните продажби. Покрај тоа, Tesla се борела и со прашања поврзани со квалитетот на своите возила, бидејќи неодамна беа повлечени речиси сите модели на Cybertruck во САД поради опасност од отцепување на предниот дел на автомобилот.

Интересно е дека по враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа, акциите на Tesla забележаа значителен раст, достигнувајќи свој врв во декември на речиси 480 долари. Сепак, таа вредност сега е преполовена, и секое намалување од 2,43 долари му носеше на Маск загуби од една милијарда долари.

