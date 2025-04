0 SHARES Сподели Твитни

Вечерва, со почеток во 18:30 часот, во галеријата на Културно-информативниот центар во Софија, ќе се одржи детската претстава „Свадби на животни и нешта“ на театарот „Сенки и облаци“ од Скопје. Претставата е направена според книгата на Раја и Георги Господинови со истиот наслов.

„Свадби на животни и нешта“ раскажува за таинствениот живот на предметите околу нас, за фантазиите што се раѓаат во доцните попладневни часови, кога и малите и возрасните се подготвени да измислуваат игри. Како би изгледало ако… се спојат софа и крокодил, желка и орман, книга и сладолед, камила и чајник? Некои можеби би кажале „збогум“, додека други би мечтаеле да создадат бизарни комбинации како мушички за жива ограда, хибридни кроко-каучи и чајници со мирис на камилица и мед. Оваа приказна не предизвикува: „Еве, твојот ред е сега“, истакнуваат од КИЦ во Софија.

Креативниот тим кој стои зад претставата се состои од Катерина Стефановска – актерка, Александра Стојановска – актерка, Дарко Богески – актер, Круме Стефановски – актер и музичар, Благородна Коцева Симјанов – дизајнер на кукли, и Ивона Ѓорѓиовска – дизајнерка на постер. Продукцијата е на Театар на сенки „СЕНКИ И ОБЛАЦИ“ – Скопје.

Театарот „Сенки и облаци“ од Скопје, Македонија е пионер во употребата на театарот на сенки повеќе од 15 години. Нашиот фокус е на промоција на театарот на сенки како уметничка изразна форма и неговата значајна културна вредност, како и неговата употреба како неконвенционална креативна и едукативна алатка за општествени теми.

The post Претставата „Свадби на животни и нешта“ во Македонскиот КИЦ во Софија appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: