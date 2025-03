0 SHARES Сподели Твитни

Театар Куманово објави дека претставата „ЦРВЕНКАПА“, која првично беше планирана за вечерва на 24 март и на вторник, 25 март, наместо тоа ќе се одржи на 2 април (среда) во еден терминот од 18:00 часот. Купените билети ќе важат за новиот датум и термин. Режисер на претставата е Бојана Краљевска.

