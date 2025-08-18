Претставено новото лого на Евровизија – Прославува 70 години од музичкиот натпревар

0 SHARES Сподели Твитни

По повеќе од 20 години, Евровизискиот натпревар доби ново лого. Визуелниот идентитет на најголемото музичко натпреварување во Европа, кое пристигнува во пресрет на 70-тото издание на Евровизискиот натпревар, се карактеризира со весели бои, како и неизбежното евровизиско срце.

Во 2026 година, Евровизискиот натпревар ќе прослави седум децении музичко обединување, што е годишнина што вреди да се прослави, објавува РТС.

Благодарение на победата на Џеј-Џеј во Базел во 2025 година и песната „Wasted Love“, изборот на новата најдобра европска песна ќе се одржи во Австрија следната година.

Организаторите откриваат дека планираат натпреварот во 2026 година заедно да се осврне назад, да ја прослави сегашноста и да се радува на иднината. 70-годишнината од натпреварот ќе биде прославена во вистински евровизиски стил, почнувајќи со нов, шарен визуелен идентитет.

Сегашното лого на Евровизија го претставува натпреварот повеќе од 20 години. Создадено е во 2004 година и освежено 10 години подоцна. Сега е поедноставено за да претставува уникатен заштитен знак на натпреварот, со познат елемент во неговиот центар – евровизиското срце, кое сега „чука погласно од кога било досега“.

Покрај новото лого, тука е и „Камелеонско срце“, претставено како „емоционален компас на Евровизија, срцето ќе може да апсорбира културни влијанија, музика и движење“. Ќе може да се прилагоди за да го одрази идентитетот на земјата домаќин, индивидуалноста на изведувачите или одредена тема.

Мартин Грин, директор на Евровизискиот натпревар, вели дека натпреварот отсекогаш се однесувал на еволуцијата – музички, културно и креативно: „Ова освежување оддава почит на 70 неверојатни години, а во исто време го води брендот во возбудлива иднина. Тој е смел, разигран и полн со срце, исто како и самиот натпревар. Многу сме горди што го претставуваме на светот.“

Новото лого и изглед, вели тој, се дизајнирани да го направат брендот на Евровизија појасен на дигиталните платформи, да ги соберат сите проекти на едно место и глобално да го заштитат брендот за членовите на EBU, бидејќи натпреварот продолжува да привлекува нова публика низ целиот свет.

Најавувајќи нови изненадувања во наредниот период, Грин нагласува дека можеме да очекуваме редовни детали за активностите што слават 70 години од Евровизискиот натпревар, односно седум децении од ерата „Обединети од музиката“.

