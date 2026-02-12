Претставничкиот дом гласаше за поништување на царините на Трамп против Канада

Претставничкиот дом во среда усвои резолуција со која не се одобруваат царините на претседателот Доналд Трамп врз Канада, удар за претседателот на Претставничкиот дом Мајк Џонсон, републиканец од Луизијана, и ретка републиканска критика за карактеристичните економски политики на претседателот.

Резолуцијата беше усвоена во Претставничкиот дом со 219 гласови „за“ и 211 „против“, при што неколку републиканци ја поддржаа. Еден демократ, претставникот Џаред Голден од Мејн, гласаше против мерката.

Резолуцијата за царините, предложена од претставникот Грегори Микс, демократ од Њујорк, беше разгледана еден ден откако процедуралното гласање за правило кое ќе спречише оспорување на царините на Трамп во Претставничкиот дом не успеа со поддршка на тројца републикански членови.

Трамп ги предупреди републиканците за време на гласањето дека ќе има последици ако го поништат во врска со царините.

„Секој републиканец, во Претставничкиот дом или во Сенатот, кој ќе гласа против ТАРИФИТЕ ќе претрпи сериозни последици на изборите, а тоа ги вклучува и прелиминарните избори!“ Трамп објави на својот профил на социјалните мрежи TRUTH за време на гласањето. „ТАРИФИТЕ ни дадоа економска и национална безбедност и ниеден републиканец не треба да биде одговорен за уништување на таа привилегија“.

Ризикот се исплатеше за некои републиканци, особено за оние во нестабилните области каде што тарифите се длабоко непопуларни.

Пратеникот Дон Бејкон, републиканец од Небраска, кој се пензионира на крајот од својот мандат и гласаше за резолуцијата против тарифите, им изјави на новинарите претходно во текот на денот дека Белата куќа се обидела, но не успеала, да го поништи неговото гласање.

„Гласав по принцип“, рече Бејкон за процедуралното гласање во вторник кое овозможи мерката да продолжи. „Тие се обидуваа да го ублажат ударот за Небраска, но јас реков што е со другите 49 држави?“

Демократската страна на Претставничкиот дом експлодираше во аплауз кога резолуцијата беше усвоена.

„Претседателот на Претставничкиот дом продолжува да се откажува од своите одговорности, предавајќи ја надлежноста на Конгресот според Член I на Доналд Трамп“, рече Микс, рангиран демократ во Комитетот за надворешни работи на Претставничкиот дом, во изјава објавена за X во вторник. „Републиканците сега се соочуваат со јасен избор: јавно да им се придружат на демократите во укинување на овие царини што ги зголемуваат трошоците или да продолжат да ги принудуваат американските семејства да плаќаат за нив.“

Мерката сега оди во Сенатот, кој минатата година одобри слични резолуции.

„Конгресот се изјасни со двопартиска јасност: Време е да им се обезбеди олеснување на Американците и да се укине царинскиот данок на Трамп“, рече лидерот на малцинството во Сенатот, Чак Шумер, демократ од Њујорк. „Овој данок на зголемување на цените ги зголемува трошоците за сè, од цените на прехранбените производи до сметките за енергија – сè затоа што Трамп го избра хаосот пред здравиот разум. Време е за ублажување.“

Гласањето за царините на Трамп ги принуди републиканците во Претставничкиот дом да избираат помеѓу лојалност кон претседателот и повлекување на економските политики што многумина во републиканската конференција не ги сакаат.