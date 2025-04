Претставување на поетската збирка „Осуден во отсуство“ од Сашо Гигов Гиш

0 SHARES Сподели Твитни

Во рамките на Младинскиот Културен Центар во Скопје, вечерва во 20:30 часот, ќе биде презентирана новата стихозбирка на Сашо Гигов-Гиш со наслов „Indicta Causa / Осуден во Отсуство“, издадена од Сцеро Принт, Ниш. Издавачката куќа досега има објавено и дела како што се збирката „Септемвриска зора“ од Милутин Станчиќ во едицијата наречена „Вардарски цветови“ и книгата на Теодора Цветковиќ „(О)сећања“. За стихозбирката, освен авторот, ќе говорат и професорот Горан Максимовиќ, како и лекторот Ѓоко Здравески. Во музичкиот дел на програмата, ќе настапи Драган Стојковски на тамбура.

