0 SHARES Сподели Твитни

На околу три месеци пред започнувањето на Фестивалот „Охридско лето 2025“, беше претставена програмата во Единбург, Шкотска, од страна на директорот на НУ „Охридско лето“, Ѓорѓи Цуцковски. Тој ја презентираше на Европската асоцијација на фестивали (ЕФА), која ќе се одржува од 27 до 30 април. „Со посветена и професионална работа, успеавме да го подготвиме претстојниот фестивал, и сега со гордост ја претставуваме извонредната уметничка содржина и врвните уметници на Самитот на фестивалите“, изјави Цуцковски.

Годинешниот Самит на уметнички фестивали, кој се одржува еднаш годишно од 1952 година, исто така ќе го вклучи 73. Генерално собрание на ЕФА и средба на Одборот на асоцијацијата. Меѓу темите на состанокот ќе биде разгледувањето на глобалните перспективи и локалните контексти како средство за поврзување и откривање на културниот диверзитет. Делегатите ќе дискутираат и за можностите за поголема соработка меѓу фестивалите во иднина.

Во оваа насока, Цуцковски нагласува дека создадена е нова, иновативна културна вредност која го продлабочува фестивалот како дел од долгогодишната традиција и отвора пат за успешна соработка со истакнати фестивали ширум светот. Во рамките на Самитот, ќе се одржат и работилници на различни локации, каде ќе се обработуваат теми од современите културни предизвици и придобивките од вештачката интелигенција. Диверзитетот, еднаквоста, инклузивноста, пристапноста и припадноста ќе бидат во фокусот на различните фестивали-членки на ЕФА.

ЕФА обединува над 140 фестивали од 40 држави, а „Охридско лето“ е дел од оваа асоцијација од 1994 година.

The post Претставување на програмата за 65. Охридско лето пред делегатите на ЕФА appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: