Приватен факултет во Скопје е затворен, му нашле неправилности и не ги поправил

„Поради констатирани нерегуларности во работењето и непостапување по задолжение за нивно отстранување, Министерството за образование и наука информира дека е донесена одлука за привремено запирање на работата на приватната висока стручна школа – Факултет за бизнис економија во Скопје“, соопшти МОН.

Нерегуларностите ги констатирала посебна комисија во рамки на МОН за вршење надзор над законитоста во работењето, а одлуката за привремено запирање на работата на приватната висока школа е донесена и врз основа на мислење од страна на Одборот за акредитација на високото образование.

На Факултетот за бизнис економија, велат од МОН, нема запишани нови студенти во академската 2025-2026 година. Кон веќе запишаните студенти, високообразовната установа ќе ги исполни обврските предвидени во Законот за високо образование со цел овозможување непречена понатамошна едукација, односно префрлање на други факултети.

