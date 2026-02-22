Приведен возач во Маџари, возел пијан и го нападнал полицаецот што го запрел

Минатата ноќ возач со 1.65 промили алкохол во крвта бил запрен од полицијата, при што тој физички го нападнал полицаецот.

На 22.02.2026 во 01.20 часот во Скопје, во близина на рампа „Маџари“ полициски службеници од Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата го лишија од слобода Т.Б.(28) од с.Јурумлери, скопско кој претходно бил сопрен со патничко возило по што физички нападнал полициски службеник кој извршувал службено дејствие, а исто така му упатувал и закани. По извршено алкотестирање утврдено било дека има 1,64 промили алкохол во крвта, соопштија од МВР.

По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.