Приведен е кумановец, крадел пари од црквата

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за внатрешни работи информира дека вчера во 14:45 часот во Куманово, полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода 28-годишниот Н.А. од Куманово.Тој е осомничен дека на 24.08.2025 година насилно влегол во црквата „Света Троица“ во село Љубодраг, Кумановско, и зел пари, додека на 28.08.2025 година, од црквата „Света Петка“ во населбата Бедиње во Куманово, насилно се обидел да земе пари од касата.„Н.А. беше приведен во полициската станица и на службен разговор ги призна кривичните дела. Конфискуваниот имот е пронајден и вратен на сопственикот, а по целосно документирање на случајот, против него ќе бидат поднесени соодветни пријави“, велат од Министерството за внатрешни работи.

Пронајдете не на следниве мрежи: