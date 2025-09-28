Привремено затворена сендвичарница во Штип, петмина пријавиле симптоми на труење со храна

По пријава од Центарот за јавно здравје Штип за можно труење со храна, инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) спровеле вонреден надзор во сендвичарница во Штип.

Како што соопшти АХВ, пет лица пријавиле симптоми на труење по консумирање сендвичи со пилешки стек.

Земени се примероци од храната и брисеви од работните површини за лабораториско испитување.

Сендвичарницата е привремено затворена додека не се добијат резултатите, со кои ќе се потврди безбедноста на објектот.