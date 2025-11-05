Придобивки од јадењето јаболка: Еве што правите за вашето здравје ако ги јадете секој ден

0 SHARES Сподели Твитни

Старара поговорка вели дека едно јаболко на ден го држи докторот подалеку, но дали има вистина во тоа? Иако едно јаболко на ден нема магично да ја елиминира потребата од лекар, тоа може да биде одличен почеток на патот кон подобро здравје. Изреката потекнува од стара велшка поговорка која препорачувала јадење јаболка пред спиење за да се спречат болести, а модерната наука сега потврдува дека јаболката навистина нудат бројни здравствени придобивки, пишува Health.com.

Поддршка на здравјето на срцето

Јаболката содржат растворливи влакна, кои помагаат во намалувањето на нивото на „лошиот“ LDL холестерол, чиешто натрупување може да доведе до затнати артерии и проблеми со срцето. Тие се исто така богати со полифеноли, растителни соединенија кои дополнително го намалуваат ризикот од кардиоваскуларни заболувања.

Помош со дијабетес тип 2

И покрај нивната природна сладост, јаболката имаат низок гликемиски индекс, што значи дека не предизвикуваат ненадејни скокови на шеќерот во крвта. Влакната во јаболката ја забавуваат апсорпцијата на шеќерот, а полифенолите му помагаат на телото поефикасно да го користи инсулинот, придонесувајќи за стабилни нивоа на гликоза.

Заштита на клетките од оштетување

Полифенолите и витаминот Ц во јаболката дејствуваат како моќни антиоксиданси кои ги штитат клетките од оксидативен стрес – процес поврзан со развојот на хронични болести како што се ракот и срцевите заболувања. Редовното консумирање јаболка може да ја зајакне природната одбрана на телото и да придонесе за долгорочно здравје на клетките.

Намалување на воспалението

Хроничното воспаление е причина за многу сериозни здравствени проблеми. Соединението кверцетин, присутно во кората на јаболката, помага во регулирањето на имунолошкиот одговор и ги намалува супстанциите што ги поттикнуваат воспалителните процеси. На долг рок, ова може да помогне во спречувањето на болести како што се артритис или висок крвен притисок.

Подобро дигестивно здравје

Јаболката се богати со пектин, вид на влакна што го поттикнува растот на корисни бактерии во цревата. Здравата цревна флора поддржува добро варење, го зајакнува имунитетот и го намалува воспалението во телото. Интересно е што здравите црева имаат позитивен ефект и врз расположението, што ги прави јаболката едноставен сојузник во одржувањето на целокупното здравје.

Помош при контрола на телесната тежина

Бидејќи се богати со растителни влакна и вода, јаболката ни помагаат да се чувствуваме сити подолго време. Истражувањата покажуваат дека луѓето кои редовно јадат јаболка имаат подобра исхрана и помал ризик од дебелина. Полифенолите во јаболката, исто така, помагаат во намалувањето на висцералните масти, кои се акумулираат околу внатрешните органи и се поврзани со разни болести.

Намален ризик од рак

Иако ниедна поединечна храна не може да гарантира заштита од рак, редовното јадење јаболка може да го намали ризикот од одредени видови, вклучувајќи рак на дојка, бели дробови и дебело црево. Полифенолите во јаболката помагаат во спречувањето на растот на абнормалните клетки и ја зајакнуваат природната одбрана на телото.

Поддршка на здравјето на мозокот

Како што старееме, мозокот станува поподложен на оксидативен стрес, кој може да влијае на меморијата и когнитивната функција. Антиоксидансите како флоретинот во јаболката помагаат во заштитата на мозочните клетки и го намалуваат воспалението што може да доведе до деменција и когнитивен пад.

Кога е потребна претпазливост?

За повеќето луѓе, јаболката се многу здрав избор, но постојат ситуации кога треба да бидете внимателни. Луѓето со гихт или високо ниво на урична киселина треба да го ограничат внесувањето поради фруктозата, а оние на кето или диета со малку јаглехидрати треба да бидат свесни дека едно средно големо јаболко содржи околу 25 грама јаглехидрати.

Кај чувствителните луѓе, влакната можат да предизвикаат надуеност, па затоа се препорачува постепено да се јадат и со многу течности.

Важно е да се напомене дека цели јаболка се подобар избор од сокот, бидејќи соковите честопати немаат влакна и побрзо го зголемуваат нивото на шеќер во крвта.

