Прием на трудови за научен собир за јазикот во медиумите до крајот на месецот

Меѓународниот организациски комитет денес преку изјава потсетува дека рокот за испраќање на теми за учество на Меѓународниот научен собир “Јазикот во медиумите (состојби, предизвици, перспективи)” е до 1 мај 2025 година. Овој собир е закажан за 15 и 16 мај оваа година, како дел од традиционалната прослава “Денови на Благоја Корубин”. Изборот на темата за оваа година, како што потврдуваат од Комитетот, е логично продолжување на една претходна традиција, збогатувајќи го континуитетот на повеќедецениската јазично-културна динамика во Македонија. Медиумите се сметаат како најдостапни извори за учење и истражување на јазикот, бидејќи интензивно влијаат во обликувањето на јазичните норми во заедницата и се важен фактор во изградбата на културниот, општествениот и политичкиот живот. Денешните медиумски текстови исполнуваат општествена улога и се вид ‘разговор’ за актуелни теми, се вели во изјавата. Оваа широко опфатена тема ги вклучува поттемите за улогата на медиумите врз јазичната норма, 80 години од македонската азбука и правопис (од традиционални до современи медиуми), функционално-стилските особености на јазикот во медиумите, критериумите за систематизација и класификација на жанровите на медиумските текстови – како основа за лингвистички истражувања и улогата на новите медиуми во изградбата на современата комуникација и информирањето, како и нивното значење во различни истражувачки дисциплини. Комитетот во изјавата додава дека насловите на рефератите со апстракт и клучни зборови би требало да бидат испратени до 1 мај 2025 година на електронската адреса [email protected].

