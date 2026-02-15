Призна дека се занимавала со проституција, сега шокираше со понуда на страница за возрасни: Се огласила на Денот на вљубените

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната учесничка на реалното шоу „Задруга“, Викторија Митровиќ , претходно ја шокираше јавноста признавајќи дека се занимавала со проституција, а денес привлекува внимание со својата содржина на страницата за возрасни.

По повод Денот на вљубените, Викторија ги израдува своите следбеници со специјална понуда – попуст на членарината на страницата за возрасни.

– Попуст за Денот на вљубените – напиша таа кратко со провокативна фотографија.

Да се ​​потсетиме дека Вики рече дека се занимавала со проституција, а потоа сè негираше.

– Во еден момент признав дека се занимавам со проституција, бидејќи почнаа гласини дека сум ваква или онаква. Секако, се шегував на своја сметка. И знам дека не требаше. Со самиот факт што го признав тоа, сите поврзаа дека се занимавам со проституција – истакна Викторија Митровиќ во една пригода.

– Јас не се занимавам со тоа. Имав дечко со кого бев година и пол. Секако дека момчињата ме почестија. Ме носеа на ручек, на патување, ми купија чанта… Еден од нив ми даде 1.000 евра. Се гледавме повремено. Понекогаш има и стотина во комбинациите – објасни Митровиќ за Блиц.

Инаку, минатата година, на 24 јуни, Викторија Митровиќ стана мајка по втор пат, и роди момче.

Викторија има ќерка од бракот со Роберт Митровиќ, која ја добила кога имала само 15 години, а за старателството над неа се борела откако го напуштила реалното шоу „Задруга“.

