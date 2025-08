Приказната за Амир, кој беше немилосрдно убиен во Газа го потресе светот: Неговото семејство сè уште го бара неговото тело (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Семејството на 10-годишно момче кое беше убиено додека се обидуваше да добие помош од контроверзната Хуманитарна фондација за Газа (GHF), поддржана од Израел и САД, сè уште не го добило неговото тело, повеќе од два месеци откако исчезна.Минатата недела, пензионираниот војник на американската армија, Ентони Агилар, кој работел како платеник за GHF, изјави дека ги видел израелските сили како го убиваат Абдулрахим „Амир“ ал-Џараба на 28 мај додека работел на точка за дистрибуција на помош на GHF во јужна Газа.„Ова младо момче, Амир, ми пријде бос и со искината облека што висеше од неговото слабо тело. Тој пешачеше 12 км за да стигне таму, и кога стигна таму, ни се заблагодари за остатоците од храна и малите трошки што му беа дадени. Ги стави на земја, бидејќи во тој момент клекнав, и тој ја спушти храната, и ги стави рацете на моето лице, на страните од моето лице, на моите образи, овие кревки, скелетни, слаби раце – валкани – и ги стави на моето лице, и ме бакна. Ме бакна и рече „благодарам“ на англиски, „благодарам“. И ги зеде своите работи и се врати во групата“, изјави Агилар за подкастот UnXeptable.

Exclusive: The family of 10-year-old Abdulrahim Mohammed al-Jarabe’a, known by his nickname Amir, has renewed calls for an international investigation into his disappearance, after a widely circulated video showed him receiving aid from a US soldier in southern Gaza.Abdulrahim… pic.twitter.com/caZ9YKp5K0— Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 1, 2025

Потоа го застрелаа со бибер спреј, солзавец, шок бомби и куршуми испукани во неговите нозе, а потоа во воздух, а тој избега од страв, додека израелската армија пукаше во толпата.„Тие пукаат во оваа толпа и Палестинците – цивили, луѓе – паѓаат на земја, се застрелани. А Амир беше еден од нив“, рече тој.Братучедот на Амир, Кусаи ал-Џарабеа, за „Мидл Ист ај“ изјави дека семејството се надевало дека тој можеби е сè уште жив и покрај тоа што исчезна пред повеќе од два месеци.„Тој сè уште е исчезнат, неговата судбина е непозната“, рече Кусаи, осврнувајќи се на фактот дека неговото тело сè уште не е пронајдено.„Сите се скршени од срце. Но, тој не е првото дете, ниту ќе биде последното [кое исчезнато]. Израел ги таргетира децата“, додаде тој.Од 28 мај, кога Амир наводно посетил центар за помош на GHF во јужна Газа, неговата маќеа Сихам ал-Џарабеа рекла дека контактирала со секоја функционална клиника и болница барајќи некаков знак на живот.MEE, исто така, контактираше со болници и мртовечници, но му беше кажано дека никој со неговото име или опис не бил примен помеѓу 28 мај и 1 август.„Семејството е скршено од срце“, изјави Сихам за MEE, додека таа апелираше до меѓународните тела, вклучувајќи го и Црвениот крст, да помогнат во пронаоѓањето на неговите останки.„Отиде да земе храна и никогаш не се врати. Да беше кучето исчезнало вака, луѓето ќе прашаа каде отишло – но бидејќи е палестинско дете, светот молчи“, рече таа.Според Сихам, момчето било расположено и продолжило да им помага на роднините во потрага по храна откако неговиот татко бил убиен на 29 декември во израелски воздушен напад во Бани Сухејла, во губернијата Кан Јунис во Појасот Газа.„Каде отиде Амир, на кое место? Дали отиде кај војниците или некаде на друго место? Да го видев како оди по помош, ќе го вратев назад“, праша Сихам.



Пронајдете не на следниве мрежи: