Принцезата Дајана морала да ја потврди својата невиност пред да се омажи за принцот Чарлс: Дворот се плашел од скандал во кралското семејство!

0 SHARES Сподели Твитни

Гледано објективно од денешна перспектива, и ако земеме предвид сè што се случи, нивната љубовна приказна од првиот ден беше осудена на пропаст. Не само затоа што беа тројца во тој брак од самиот почеток, како што рече принцезата Дајана, туку и затоа што таа спектакуларна свадба, за која дури и по 45 години зборува целиот свет, за неа беше „најстрашниот ден во нејзиниот живот“. Но, имаше трауматски настани со кои се соочи дури и пред официјално да стане членка на кралското семејство…

На 3 февруари 1983 година, на нејзината рака блесна прстен со голем син сафир, кој Кејт Мидлтон , сопругата на идниот крал, го носи и денес. Сите веруваа дека во тие моменти никој не е посреќен од неа. Но, вистината беше – некаде таму. Принцезата Дајана дури подоцна призна дека кошмарите започнале на денот кога таа и Чарлс ја објавиле својата свршувачка и дека не сфатила колку жртва ќе мора да направи.

И строгите правила, како што знаеме, ја задушуваа. Бидејќи во тоа време британскиот двор сè уште се однесуваше како да е заглавен во 18 век, Лејди Ди мораше да се прилагоди на традициите и кодексите, но и да помине строги контроли. Па, меѓу другото, веднаш ја испратија кај гинеколог за да се утврди нејзината невиност.

Како што истакнува Лисбет Бишоф, авторка на нова книга за кралот Чарлс, тоа воопшто не било негово барање, туку контроверзно правило кое строго се почитува во Бакингемската палата уште од постоењето на британскиот престол. Иако историјата покажала дека не секој го почитувал принципот „ништо пред брак“, далеку од тоа, дворот морал да се осигури дека идната кралица нема да донесе дете од друг маж во семејството со сина крв.

Дијана, која имаше 19 години, не го замислуваше баш почетокот на својата бајка на тој начин, но мораше да ги почитува наредбите. Само сетете се на нејзиното прво интервју по свршувачката, кога одговараше на прашањата срамежливо, како да се срами. Тоа е затоа што, објаснува Бишоф, била трауматизирана. Очите на целиот свет беа насочени кон неа, скромна учителка од благородно потекло, која имаше трепет пред камерата бидејќи чувствуваше огромен притисок. Тој товар падна од нејзините рамена дури по разводот.

Но, принцезите на новото време, Кејт Мидлтон и Меган Маркл , успеаја да го избегнат кошмарот наречен „докажување на невиност“. Денес, на крајот на краиштата, се прават ДНК тестови, па затоа е лесно да се утврди татковството, но во времето на Дајана, тие се водеа по стари методи и контроли кои не можеа да се заобиколат.

The post Принцезата Дајана морала да ја потврди својата невиност пред да се омажи за принцот Чарлс: Дворот се плашел од скандал во кралското семејство! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: