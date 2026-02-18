Принцезата Дајана ја криела оваа тајна 9 години: Сè започнало штом се омажила, никој не знаел каде оди секоја недела!

0 SHARES Сподели Твитни

Чувањето тајни за приватниот живот е специјалност на секое кралско семејство, вклучително и на британското. Најнов пример е мистеријата што сè уште ја опкружува болеста на Кејт Мидлтон и нејзиното исчезнување од јавноста во првата половина на 2024 година. Иако поминаа две години, јавноста сè уште не знае со каков вид рак се бореше, ниту дали нејзината битка е завршена и во која фаза од лекувањето.

Членовите на британското кралско семејство се посветени на служење на Обединетото Кралство и нивните животи се одвиваат пред јавноста, па затоа е разбирливо дека веднаш по породувањето, жените ќе се подготват и ќе излезат со бебето пред фотографи, но и дека ќе се венчаат пред целиот свет. Сепак, тие сакаат некои делови од својот живот да ги задржат за себе.

Исклучок беше принцезата Дајана, која беше изненадувачки отворена и не се двоумеше да зборува за тоа што била изневерена, отворено зборуваше за своите борби со депресија и булимија, па дури и за неостварени соништа. Сепак, и таа имаше свои тајни.

Она што многумина не го знаеја е дека принцезата Дајана тајно продолжила да посетува часови по танц дури и откако се омажила за сегашниот крал Чарлс,, тогашен принц од Велс. Ан Алан, нејзината учителка, ѝ помогнала да го подготви познатиот импровизиран танц за Чарлс во 1985 година, како и танцот со Џон Траволта во Белата куќа. Како што објаснила години подоцна, таа создала силна врска со Дајана, а принцезата ѝ се доверила.

„Во моментите што ги поминав со принцезата, имав среќа да бидам сведок не само на длабоката љубов на Дијана кон танцот, туку и на нејзината многу поперсонална страна“, изјави еднаш Ан за списанието „Пипл“.

Тајните часови на принцезата Дијана започнале кога се омажила за принцот Чарлс во 1981 година, а таа се среќавала со својот учител еднаш неделно и танцувала еден час.

Во една прилика, таа откри дека сонувала да стане балерина и дека како дете била посветена на балетот, но одеднаш пораснала на 180 сантиметри. Бидејќи била превисока за да биде балерина, морала да се откаже од својот сон.

Зад нив беа стотици лекции во текот на девет години дружење, а осамената „Англиска Роза“ делеше и среќа и тага со својата наставничка, разговарајќи со неа за време на паузите за радостите на мајчинството, несреќниот брак и нејзината борба со булимијата.

„Ако имаше нешто на ум, ќе го кажеше. Подоцна, имаше денови кога едноставно ќе дојдеше да разговара“, откри Ана.

Таа ја напиша книгата „Танцување со Дијана: Мемоари“ за нивното пријателство, што беше и основа за деведесетминутен документарен филм.

The post Принцезата Дајана ја криела оваа тајна 9 години: Сè започнало штом се омажила, никој не знаел каде оди секоја недела! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: