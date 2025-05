Принцезата Шарлот е копија на својот татко: Интернетот беше преплавен со споредби со Вилијам кога тој беше на иста возраст (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

По повод 10-тиот роденден на принцезата Шарлот, традиционално беше објавена нејзина фотографија што никогаш порано не е видена, и се чини дека откако ја погледнале, сите дошле до ист заклучок – сличноста со Вилијам е неверојатна.Принцот Вилијам и Кејт Мидлтон споделија нова фотографија од нивната ќерка на социјалните мрежи во петокот со краткиот опис: „Среќен 10-ти роденден принцезо Шарлот“.Младата принцеза беше фотографирана како ужива на екскурзија облечена во камуфлажна јакна и син ранец.

Princess Charlotte is a true daddy’s girl! We can’t believe how much she and Prince William look alike, both pictured at age 10 ❤️ 📸: Getty/ @princeandprincessofwales pic.twitter.com/or2KaSIiqV— HELLO! Canada (@HelloCanada) May 3, 2025

Набргу откако беше објавена фотографијата, социјалните медиуми беа преплавени со споредби помеѓу изгледот на принцезата и принцот Вилијам на нејзини години.Имено, со објавување фотографии една до друга од младиот Вилијам и принцезата Шарлот, тие истакнаа дека нивната сличност е неверојатна.

Princess Charlotte is definitely her dad’s mini me and I absolutely love it 🥹🥹 such a cute little Princess 🩷🩷🩷🩷 pic.twitter.com/Aw4A0bzkGl— The Wales Family (fan account) (@lovefamilywales) May 2, 2025

„Гените на Кејт Мидлтон дури и не се обидоа“, се пошегува еден корисник, кој го спореди и изгледот на 10-годишната Шарлот со изгледот на нејзиниот татко кога и тој бил на приближно иста возраст.Во изминатите години, Кенсингтон Палас објавуваше нови фотографии од деца пред нивните родендени, однапред доставувајќи ги до медиумите.

Catherine’s genes didn’t even try! Princess Charlotte is her Papa’s TWIN 🥰 pic.twitter.com/Ijb42dYnn3— Belle (@RoyallyBelle_) May 2, 2025

Сепак, минатата година, за време на третманот на Кејт од неименуван вид рак, принцот и принцезата од Велс почнаа да споделуваат фотографии од родендените на своите деца директно на своите профили на социјалните мрежи – почнувајќи од 6-тиот роденден на принцот Луис – практика што ја продолжуваат оттогаш.



Пронајдете не на следниве мрежи: