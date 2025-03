Принцот Вилијам го посети Естонија воената база.

0 SHARES Сподели Твитни

Принцот од Велс, како наследник на британската круна, се возеше во тенк Челинџер 2 и се запозна со современото оружје. Ако целта на кралските посети е пренесување на порака, тогаш фотографијата на принцот во тенк близу руската граница е многу јасен сигнал. Принцот Вилијам ја посети Естонија за да се сретне со британските војници. Во Естонија е лоцирано најголемото странско распоредување на британската армија, чија главна цел е заштитата на балтичката држава од руската закана.

Во екстремно зимски услови и со кал покриен воена полигон, принцот ги поздрави војниците и ја прегледа воената опрема поставена за одбрана на источниот фронт на НАТО. Маскиран во камуфлажна војничка униформа, Вилијам се возеше во тенк Челинџер 2, а подоцна и во оклопно борбено возило, со што испрати јасен сигнал за посветеноста на Британија да се спротивстави на каква било агресија од Русија. Владимир Путин, претседателот на Русија, инсистира дека Русија нема агресивни намери и дека е измамена од страна на Западот за незголемување на нивното присуство на исток.

За време на дводневната посета во Естонија, принцот Вилијам сретна дел од 900-те британски војници во мултинационалните сили, вклучувајќи го и полкот Мерсиан, на кој е главен полковник. Тој ги посети силите во кампот Тапа, дел од операцијата Кабрит, каде што бригадата на британската армија е распореденa за „колективна безбедност и одбрана“ на НАТО во Балтикот. Целта е да се одврати Русија, а базата ги претставува силите на НАТО.

Пред осамостојувањето на Естонија во 1991, оваа база беше советска за воздушна одбрана. Сега, естонската војска и НАТО сојузниците тренираат тука за да спречат потенцијален напад од руски сили. Покрај тоа што го проба тенкот Челинџер 2, принцот имаше можност да го разгледа и оклопното возило Воин, француското борбено возило Грифон, како и други воени средства.

Вилијам управуваше и со мобилниот артилериски систем Арчер. „Челинџер 2“ е развиен во 1990-тите и е многу поусовршен од тенковите кои претходно ги користеше украинската армија. Во првите месечи од 2022 година, Украина доби повеќе од 200 тенкови Т-72 од Полска, Чешка и други земји. Војната во Украина покажа колку брзо напредува воената технологија.

Во текот на посетата на ИТ центар во Талин, главниот град на Естонија, принцот Вилијам доби на подарок дрон кој функционира на водород. Многу Естонци жедно го чекаа во студот за да го видат принцот во Талин. Тој беше топло пречекан во земјата, која сѐ повеќе се потпира на своите сојузници. Естонија ја поддржува Украина и е близу руски граници, со тробојката на украинското знаме видливо низ главниот град. Многу украински семејства најдоа прибежиште во Естонија. За време на посетата на училиште за украински деца бегалци, принцот Вилијам ја пофали силата на Украина, нагласувајќи ја нивната отпорност и духовна сила.

