Принцот Вилијам е спремен да го преземе кралството: Веќе покажува добри знаци

Со нарушено здравје на кралот Чарлс, не е изненадување што принцот Вилијам презема се повеќе и повеќе одговорности, а кралските експерти сега тврдат дека тој е целосно подготвен да ја преземе монархијата.

Откако одигра клучна дипломатска улога на погребот на папата, овозможувајќи мирно одржување на историската средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Владимир Зеленски, принцот Вилијам покажа дека ја разбира политичката ситуација во светот и дека знае како да го води темпото на помирување дури и при непријатни средби.

Како што забележа познатиот историчар Герет Расел во емисијата „The Royal Beat – Back in Time“ на True Royalty TV, на размислувањето на принцот Вилијам најмногу влијаела неговата баба, покојната кралица Елизабета Втора, која, како што вели, „суштински“ го научила и му го дала неопходното чувство за модернизација и реформи.

Подготвеноста на принцот Вилијам да го наследи тронот е јасна од неговите неодамнешни појавувања, но и од неговата подготвеност да преземе некои конкретни чекори кои би можеле да бидат тешки и судбоносни за него лично. Сепак, кралски експерт изјави за Page Six дека 42-годишниот престолонаследник веќе некое време покажува знаци дека ќе биде добар владетел.

„Вилијам помина исклучително добро на повторното отворање на Нотр Дам, предводејќи го британскиот контингент. И во Рим им се придружи на Трамп, Макрон и Зеленски, така што тој е, така да се каже, меѓу великаните“, изјави Хуго Викерс за Page Six.

Иако сите тврдат дека состојбата на кралот е стабилна, последните изјави на принцот Хари сугерираат дека ситуацијата не е најдобра…

“Секогаш е проблем – наследникот никогаш не знае кога ќе стане крал, но очигледно е дека таткото на Вилијам не се чувствува добро и се е фокусирано на него. Но, Вилијам е подготвен колку што може. Изгледа дека може да се справи, што е добро бидејќи ќе му треба кога ќе се случи”, коментира Викерс за здравјето на кралот Чарлс III.

