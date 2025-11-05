ПРИНЦОТ ВИЛИЈАМ ИГРАШЕ ОДБОЈКА НА ПЛАЖА: Ги замоли противниците да обрнат внимание на една работа (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Принцот Вилијам го заврши својот прв ден во Бразил со посета на една од најпознатите плажи во светот – Копа Кабана. Иако патуваше во Рио де Жанеиро првенствено за еколошки активности, тој исто така најде време да се опушти и да помине време со своите деца додека играше омилен бразилски спорт – одбојка на плажа.

Принцот од Велс (43) им се придружи на младите спортисти, членови на Институтот Леванте, училиште кое го води бразилската олимпијка Каролина Солберг, кое има за цел да го промени животот на децата преку спортот. Идниот крал ги соблече чевлите и играше бос околу десет минути, но пред да започне, на шега ги замоли своите противници: „Бидете нежни со мене“.

Вилијам не се штедеше – скокна и се фрли во песок за да ја одбрани топката. Каролина Солберг изјави за списанието People дека кралскиот гостин има „многу енергија“ и потенцијал да стане сериозен одбојкар.

Hmmmm Prince william?!!!!!! pic.twitter.com/dRTFLcqzEA— Isa (@isaguor) November 3, 2025

Висок е. Може да шутира топка, сигурно може. Мислам дека би можел да биде навистина добар ако вежба повеќе, рече таа, додавајќи дека бил одличен со младите: – Тој е толку нежна личност и покажува љубезност кон сите.

Олимпијката го изрази и своето воодушевување што принцот го истакна нејзиниот институт: – Неверојатно е. Никогаш не очекував такво изненадување, да добијам покана да бидам дел од ова. Тоа е неверојатна чест и задоволство, а беше забавно да го гледам како игра во мојот спорт.

