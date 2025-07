Принцот Вилијам и Кејт Мидлтон бараат нова резиденција, еве каде би можеле да се преселат

0 SHARES Сподели Твитни

По три години поминати во котиџот Аделаида во Виндзор, принцот Вилијам и принцезата Кејт Мидлтон размислуваат да се преселат во нова кралска резиденција.Форт Белведере се споменува како една од потенцијалните опции за нов дом – историска готска резиденција од 18 век, сместена во затскриен дел од паркот Виндзор.Оваа резиденција е позната и по тоа што некогаш му припаѓала на кралот Едвард VIII. Тврдината Белведере се простира на 59 хектари земјиште и има бројни содржини како што се отворен базен, тениско игралиште, стаклена градина, две езерца и три куќи за вработени.

In Windsor Great Park, Fort Belvedere is the former home of the Duke of Windsor. As King Edward VIII, he signed the Abdication papers here. Canadian billionaire Galen Weston leased Fort Belvedere in the 1980s & the family still use it today.#Edward #Abdication📷 Rex pic.twitter.com/7ysks0E8Rb— RoyalBriefing 👑🦕 (@royal_briefing) April 23, 2023

Според извори блиски до двојката, Вилијам и Кејт сметаат дека котиџот во Аделаида станал премал за нивните потреби и дека тврдината Белведере може да им понуди приватност, простор и удобност што им се потребни за да ги одгледуваат своите деца.Патем, во претходните медиумски извештаи се споменуваше можноста за преселба во Кралската ложа, но тоа не беше реализирано бидејќи принцот Ендру не сака да ја напушти таа резиденција. Се зборуваше и за преселба во едно од крилата на замокот Виндзор, но конечната одлука сè уште не е донесена.Сегашниот дом на кралскиот пар се наоѓа во Виндзор, на имотот Аделаида Котиџ, каде што живеат со своите три деца – принцот Џорџ, принцезата Шарлот и принцот Луис.



