0 SHARES Сподели Твитни

Принцот Вилијам, во искрен разговор за менталното здравје, откри дека одвојува време да ги разбере своите емоции.

Во специјална епизода од „Life Hacks“ на BBC Radio, тој изјави дека се потребни повеќе машки модели на улоги кои јавно ќе зборуваат за своето ментално здравје, со цел да им помогнат на другите мажи.

Исто така, Фондацијата Принц Вилијам инвестираше милион долари во развојот на Националната мрежа за спречување на самоубиства.

„Долго време се обидувам да ги разберам моите емоции и зошто се чувствувам така. Мислам дека тоа е навистина важен процес низ кој треба да се помине од време на време, да се проверите себеси и да разберете зошто се чувствувате така. Понекогаш има објаснување, понекогаш нема. Кризата со менталното здравје е привремена, но ќе помине“, рече тој.

Принцот Вилијам ги охрабри луѓето да научат да се сакаат и ценат себеси. Тој исто така рече дека е важно да ги споделувате своите чувства.

„Ни требаат повеќе машки модели на улоги за да зборуваат за ова и да го нормализираат. Поддршката на организациите што работат во оваа област може да биде мала отскочна даска за да ви помогне да поминете низ тежок период. Можете да се разбудите утре и да се чувствувате многу поинаку“, рече тој.

The post Принцот Вилијам отворено зборува за менталното здравје: „Долго време се обидувам да ги разберам моите емоции“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: