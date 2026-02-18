0 SHARES Сподели Твитни

Британската монархија е потресена од новите откритија од документите поврзани со Џефри Епштајн . Најново објавените документи велат дека поранешниот принц Ендру му испратил божиќна честитка на осудениот сексуален престапник, вклучувајќи фотографија од неговите ќерки, принцезите Беатрис и Евгенија.

Честитка по наводно прекинување на контактот

Целата приказна добива дополнителна тежина од фактот што картичката е испратена една година откако Ендру јавно тврдеше дека ги прекинал сите врски со Епштајн. Заедно со празничната порака, во која му посака „многу радост и среќа“, имаше и семејна фотографија од неговите наследници.

Andrew's Christmas card to Epstein: Former prince sent photos of Beatrice and Eugenie to paedophile and wished him 'much joy and happiness' – a YEAR after he said he'd cut off contact https://t.co/1RxXk7MGA6— Daily Mail (@DailyMail) February 17, 2026

Милиони страници документи

Повеќе од три милиони страници материјал поврзан со случајот Џефри Епштајн се објавени во јавноста. Најновиот сет вклучува размена на е-пошта, над 2.000 видеа и околу 180.000 фотографии. Меѓу доказите се слики од принцот Ендру во друштво на млади девојки, како и информации за нивната комуникација, и покрај неговите претходни негирања за блиска врска.

Смрт во затвор и поширок список на имиња

Џефри Епштајн беше пронајден мртов во затворска ќелија на Менхетен во август 2019 година, кратко по неговото апсење по обвинение за трговија со луѓе. Најновите документи споменуваат голем број познати имињa,, но самото споменување во досиејата не значи автоматски дека овие лица учествувале во какви било нелегални активности.

The post Принцот Ендру му испратил фотографија од своите ќерки на Епштајн: Нов бран скандали ја потресуваат британската монархија appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: