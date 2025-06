Принцот Луис повторно привлече внимание со своите гримаси за време на кралската церемонија – им носи насмевки на сите присутни

0 SHARES Сподели Твитни

За време на раскошната церемонија Trooping the Color, една од најважните кралски традиции во Обединетото Кралство, најмладиот член на кралското семејство, принцот Луис, го привлече вниманието на јавноста.

Оваа церемонија се одржува секоја година во Лондон во чест на официјалниот роденден на британскиот монарх, без оглед на неговиот вистински датум на раѓање.

Принцот Луис е познат по своето палаво однесување на многу јавни настани, а ниту овој пат не беше ништо поинаку. Возејќи се во кочија, Луис покажа многу гримаси и гестови, кои предизвикаа насмевки на лицата на присутните.

Prince Louis with the Duchess of Edinburgh in the Major General's office

Принцот Луис е најмладиот син на принцот Вилијам и принцезата Кетрин, а исто така и внук на кралот Чарлс III. Тој е роден во 2018 година и е четврти во редот за британскиот трон.

Луис уште од детството стана миленик на јавноста поради своето палаво однесување за време на официјални настани, кои често стануваат вирален хит на социјалните мрежи.

