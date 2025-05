Принцот Хари ги шокираше Британците со ново интервју: „Кралот не разговара со мене, не знам колку време му останува“ (видео)

Принцот Хари во емотивно ново интервју откри дека кралот Чарлс не разговара со него и дека сè уште сака помирување. Тој разговараше со Би-Би-Си њуз во Калифорнија откако неговата жалба беше одбиена во врска со нивото на безбедност на кое тој и неговото семејство имаат право додека се во Велика Британија.Војводата од Сасекс ја шокираше јавноста во Велика Британија признавајќи дека кралот „не сака да разговара со него поради овие безбедносни прашања“, но дека повеќе не сака да се бори и дека „не знае колку време му преостанува на неговиот татко“.„Не можам да замислам свет во кој би ги вратил сопругата и децата во Велика Британија во овој момент. Имаше толку многу несогласувања меѓу мене и некои од членовите на моето семејство“, додаде тој.Тој исто така рече дека сега им простил и рече: „Би сакал да се помирам со моето семејство. Нема смисла да продолжувам да се расправам, животот е скапоцен“, рече принцот Хари, кој рече дека спорот околу неговата безбедност „отсекогаш бил камен на сопнување“.

Prince Harry, "I can't see a world in which I would be bringing my wife and children back to the UK at this point"

"The things they're going to miss is everything"

"I love my country, I always have done, despite what some people in my country have done"

"I miss the UK.. I… pic.twitter.com/XuVsqhsoHF

— Farrukh (@implausibleblog) May 2, 2025