0 SHARES Сподели Твитни

Принцот Хари и Меган Маркл покажаа како сега изгледа нивната ќерка Лилибет, која го доби името по бабата на Хари, кралицата Елизабета.

Меган Маркл и принцот Хари, кои моментално живеат во Калифорнија, ги одгледуваат своите деца – 4-годишната Лилибет и 6-годишниот Арчибалд – подалеку од очите на јавноста. Ретко ги покажуваат, но сега, на Денот на вљубените, споделија фотографија од мало девојче.

Принцот Хари и неговата избраничка претходно донесоа одлука да не ги покажуваат лицата на своите деца за да ги заштитат. Тие сè уште беа вработени членови на британското кралско семејство кога се роди Арчибалд, па светот виде неколку фотографии од момчето, но досега споделија само една фотографија од Лилибет.

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Сега тоа се промени, бидејќи Меган објави на Инстаграм објава од малото девојче што Хари го држи во раце, како гледа од страна. Таа држи девет црвени балони за Денот на вљубените, а гордиот татко гледа среќно.

The post Принцот Хари го покажа лицето на својата ќерка Лилибет: Именувана по кралицата, фотографијата е магична appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: