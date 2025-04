Принцот Хари не е среќен заради една одлука на Меган Маркл: Внела раздор во нивниот брак

0 SHARES Сподели Твитни

Според Мет Вилкинсон од „The Sun“, принцот Хари „не е премногу среќен“ што неговата сопруга Меган Маркл ги користи нивните деца за да го промовира својот нов бренд за животен стил As Ever.

„Моето разбирање за ситуацијата е дека Хари не сака неговите деца постојано да се изложуваат на јавноста“, изјави новинарот Мет Вилкинсон за „A Right Royal Podcast“ во петокот.

„Тој не сака постојано да се фотографираат и се плаши дека орда фотографи ги чека надвор од безбедноста на Монтесито“.

Спротивно на тоа, поранешната актерка има поинаков пристап. „Меган порасна во Калифорнија и го сака тој начин на живот – ги носи децата на плажа, излегува, ужива во активности. Таа не сака да ги крие“, тврди Вилкинсон.

Иако војвотката од Сасекс не ги покажува лицата на петгодишниот Арчи и тригодишната Лилибет, овој експерт за кралско семејство верува дека ги користи за да изгради свој бренд во кој сака да се претстави како мајка и домаќинка, што наводно создава тензија во нивниот брак.

Меган Маркл во последните месеци сподели повеќе моменти со своите деца на социјалните мрежи – од видеа на кои подготвува десерти за Денот на вљубените до фотографии на брод и во градината, каде во преден план е карактеристичната црвена коса на децата, која ја наследиле од нивниот татко, принцот Хари.

Интересно е тоа што Арчи и Лилибет не учествуваа во нејзината серија на Нетфликс „With Love, Meghan“, која беше премиерно прикажана во март, додека Хари се појави само во кратко камео појавување.

