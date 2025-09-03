Принцот Хари се враќа во Англија! Донесе важна одлука која ја вознемири цела Велика Британија

0 SHARES Сподели Твитни

Војводата од Сасекс, 40, ќе отпатува во Велика Британија на почетокот на септември за годишните награди WellChild, каде што ќе се сретне и со монархот, 76.

Иако упатените тврдат дека кралското помирување е „на дофат“, принцот Вилијам се чини дека ја одбил поканата на својот брат „веднаш, без двоумење“.

„Никој не се обидува да го прикаже како пошироките семејни проблеми дека се решени, но ова е почеток на врската меѓу Чарлс и Хари“, изјавил извор за медиумот, додавајќи дека постои „решеност од двете страни да се случи тоа“.

„За прв пат по долго време, постои вистинско чувство дека помирувањето е можно“, продолжил упатениот извор.

„Тимот на принцот Хари и Палатата отворија линии на комуникација и постои надеж дека таткото и синот ќе се сретнат кога војводата ќе се врати во Лондон во септември“.

Еден внатрешен човек од палатата изјавил дека постои „чувство дека е вистинско време“ за поправање на односите – особено откако ПР тимот на авторот на „Спаре“ беше виден на таен состанок во Лондон со секретарот за комуникации на монархот во јули.

Иако точните детали остануваат непознати, внатрешните извори тврдат дека отуѓените татко и син ќе имаат „едноставен разговор лице в лице“, наместо „голем гест или официјален состанок“.

„Приватноста и достоинството“ наводно се истакнати како приоритети, иако изворите забележуваат дека принцот од Велс ја „одбил“ раката за помирување на својот брат.

„Њујорк пост“ вели дека контактирал со претставници на Хари, Кенсингтон палатата и Бакингемската палата за коментар.

Септемвриската средба би можела да го стави Чарлс во незгодна позиција, бидејќи тој треба да го угости претседателот Доналд Трамп во замокот Виндзор за време на неговата државна посета на 17 септември.

Се подразбира дека Хари ќе патува сам, додека неговата сопруга Меган Маркл – која не стапнала во Велика Британија од септември 2022 година – ќе остане во Монтесито, Калифорнија, со нивните деца, 6-годишниот Арчи и 4-годишната Лилибет.

Иако ова е чекор во вистинската насока, се вели дека монархот, кој се бори со рак, е многу тажен поради недостатокот на блискост со Арчи и Лилибет.

Последниот пат кога кралот Чарлс ги видел Арчи и Лилибет бил во јуни 2022 година за време на прославите на платинскиот јубилеј на покојната кралица Елизабета II. Во тоа време, Арчи имал само 3 години, а Лилибет една.

Хари претходно инсистираше дека пристигнувањето на неговото семејство во Велика Британија едноставно не е опција без „целосна полициска заштита“, која дефинитивно ја изгубил оваа година откако неговата жалба била одбиена.

Во истото интервју, основачот на Invictus Games изјави за Би-Би-Си дека „би сакал да се смири“ со својот татко, иако тврдеше дека кралот „не сака да разговара“ со него.

„Имаше толку многу несогласувања меѓу мене и некои од моето семејство“, рече тој во мај.

„Би сакал да се смирам со моето семејство. Нема смисла да се продолжува со борбата, животот е скапоцен“, рече Хари, додавајќи дека оттогаш им „простил“ многу „несогласувања“.

Пронајдете не на следниве мрежи: