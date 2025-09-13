Принцот Хари ја посети Украина: „Не можеме да ја запреме војната, но можеме да помогнеме“

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот принц Хари вчера ја посети Украина. Тој пристигна во Киев со тим од неговата фондација „Инвиктус гејмс“ за да ги детализира плановите на неговата добротворна организација за помош при рехабилитација на ранетите војници, соопшти неговата канцеларија.Ова е втора посета на Хари на Украина оваа година, откако во април го посети центарот за ранети воени лица во Лавов. Хари служел во британската армија десет години пред да ја основа Фондацијата „Инвиктус гејмс“, која организира меѓународен спортски настан за ранети воени лица во акција.„Не можеме да ја запреме војната, но можеме да направиме сè што можеме за да помогнеме во закрепнувањето“Хари беше поканет во Киев од премиерката Јулија Свириденко и Олга Руднева, раководителка на рехабилитациониот центар „Суперхумани“, соопшти неговиот кабинет. Тој, исто така, се сретна приватно со министерката за ветерани Наталија Калмикова и премиерот, а подоцна положи венец на плоштадот Мајдан, додаде неговиот кабинет.„Не можеме да ја запреме војната, но можеме да направиме сè што можеме за да помогнеме во процесот на закрепнување“, изјави Хари за Гардијан во ноќниот воз за Киев, додавајќи дека добил дозвола од британската влада и од неговата сопруга пред патувањето.Патувањето доаѓа на крајот од четиридневната посета на Хари на Велика Британија. Откако се повлече од функцијата висок член на кралското семејство во 2020 година и го пресели семејството во Калифорнија, односот на Хари со кралот Чарлс е затегнат, особено откако тој јавно го критикуваше кралското семејство. Како знак на затоплување на односите, тој се сретна со својот татко во среда за прв пат по 20 месеци.

