0 SHARES Сподели Твитни

Сите понекогаш се чувствуваме погрешно разбрани или повредени, но некои луѓе имаат тенденција да се гледаат себеси како жртви дури и кога нема вистинска причина за тоа. Наместо да преземат одговорност, тие претпочитаат да ја преземат улогата на оние на кои им е нанесена неправда. Овој пристап често служи како одбранбен механизам – начин да се избегне соочување со сопствените грешки или одлуки.

Рак

Раковите се исклучително емотивни и чувствителни, па затоа им е тешко да ги одвојат вистинските повреди од оние што произлегуваат од прекумерна емпатија. Кога некој ги повредува, тие често се повлекуваат во себе и долго време го доведуваат во прашање однесувањето на другите луѓе, но ретко го гледаат сопствениот придонес во ситуацијата. Понекогаш им е полесно да ја преземат улогата на жртва отколку отворено да кажат што чувствуваат, бидејќи се плашат дека нивните емоции ќе бидат отфрлени или погрешно разбрани.

Девица

Девиците честопати чувствуваат дека даваат повеќе отколку што добиваат за возврат. Кога работите не одат според планот, тие имаат тенденција да ја преземат улогата на оној што вложил најмногу труд и добил најмалку признание. Иако ова произлегува од нивната желба за ред и правда, овој став честопати ги прави огорчени. Наместо да признаат дека понекогаш премногу бараат од себе, тие претпочитаат да веруваат дека другите не ги ценат доволно.

Риба

Рибите се познати по својата чувствителност и длабока емоционалност, но токму тоа понекогаш ги наведува да се изгубат во улога на жртва. Кога животот ги повредува, тие лесно се повлекуваат и се предаваат на чувствата на тага, убедени дека никој не ги разбира. Нивната тенденција да драматизираат произлегува од нивната потреба за внимание и сочувство, па затоа понекогаш ненамерно се наоѓаат во циклус на самосожалување од кој е тешко да се избега.

The post Припадниците на овие знаци честопати сакаат да глумат жртва appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: