Припадниците на овие хороскопски знаци даваат сè или ништо во љубовта

За некои, љубовта не е игра, туку обврска. Тие не знаат како да сакаат на половина пат – кога ќе влезат во врска, даваат сè од себе. Ова ги прави посебни, но и ранливи.ШкорпијаШкорпиите живеат интензивно во љубов. Тие бараат целосна посветеност и даваат сè за возврат. Нивната страст е бескрајна, но исто така и барачка.РакРаковите сакаат длабоко и безусловно. Кога се поврзуваат, нивниот партнер станува центар на нивниот свет. Нивната љубов носи сигурност и топлина, но исто така бара и возвратена лојалност.ЛавВљубените Лавови сакаат да бидат најдобри партнери. Нивните срца горат за личноста што ја сакаат и се подготвени да се борат за љубовта да трае. За нив нема полумерки – или сè или ништо.

