Припадниците на овие хороскопски знаци се однесуваат ладно, но всушност се многу чувствителни

Некои луѓе може да изгледаат дистанцирано на прв поглед, како ништо да не може да ги повреди. Сепак, зад овој став често се крие почувствителна страна од нивната личност. Астрологијата открива дека одредени хороскопски знаци создаваат маска за да се заштитат од повреда, иако всушност се многу меки во срцето. Токму затоа треба да се набљудуваат поблиску, бидејќи нивната вистинска природа открива топлина и ранливост.ШкорпијаШкорпиите изгледаат тешко за читање и секогаш ги контролираат своите емоции. Сепак, под тој слој на сила лежи длабока чувствителност и желба да бидат сакани. Нивната страст и интензитет често доаѓаат од страв од загуба и болка. Кога се отвораат, тие покажуваат понежна и ранлива страна што ја споделуваат само со оние што им се најблиски. Токму оваа контрастна природа ги прави толку слоевити и посебни.ЈарциЈарците често се претставуваат себеси како ладни и резервирани, бидејќи е важно другите да ги перцепираат како сериозни и стабилни. Сепак, зад оваа маска на дисциплина и контрола лежи многу чувствителна душа. Тие длабоко ги доживуваат критиките и понекогаш малите работи можат да ги повредат повеќе отколку што сакаат да признаат. Нивната ранливост е поврзана со потребата да ги исполнат сопствените и туѓите очекувања. Кога им покажувате разбирање, тие ја откриваат својата мека и грижлива страна.РаковиРаковите се знак кој најчесто ја крие својата чувствителност зад очигледна студенило кога се чувствува загрозен. Нивната природна емоционалност понекогаш ги прави ранливи, па затоа градат ѕидови за да ги заштитат своите срца. Сепак, тие чувствуваат силно и сакаат длабоко, само понекогаш им треба време да се отворат. Нивната нежност и емпатија стануваат очигледни само кога се чувствуваат безбедно и доверливо. Иако може да изгледаат резервирани, нивната чувствителност е всушност нивната најголема сила.

