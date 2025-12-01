Припадниците на овие хороскопски знаци се најголемите манипулатори

0 SHARES Сподели Твитни

Се вели дека некои хороскопски знаци се повеќе склони кон манипулации од другите, според астролозите.

Манипулацијата е сложен термин кој се однесува на стекнување контрола, но влијание врз другите на начин кој не е секогаш очигледен.

Некои поединци не се задоволни ако не ги постигнат своите цели, туку со замислување или да ги натераат другите да ја завршат валканата работа наместо нив. Ова манипулативно однесување негативно влијае на нивните односи со семејството, пријателите и колегите. Ако се прашувате како поединци манипулираат со вашите емоции и ве вртат наоколу, одговорот можете да го најдете во анализата на нивниот хороскоп, пишува Best Life.

6. Вага

Бидејќи Вагите се вешти да одржуваат рамнотежа, знаат како да ја искористат вистинската комбинација на доброто и злото за да го добијат она што го сакаат, вели астрологот Марија Хејс. Ќе се обидат да се однесуваат невино, но луѓето кои добро ги познаваат ќе ги превидат. „Со својот нежен шарм, тие тактично ги водат другите на вистинскиот пат“, додава Тара Бенет, астролог.

5. Јарец

Јарците имаат исклучително јасна идеја за тоа што им е потребно за да постигнат успех. Тие често се водени од силна амбиција и користат манипулации без двоумење за да ги постигнат своите цели. Астрологот Стина Гарбис опишува дека тие се способни да манипулираат со другите и вешто да создадат впечаток дека идејата за одредена акција, но одлуката всушност била оригинална идеја на личноста која сака да ја води.

4. Девица

Иако девиците се познати по тоа што се нежни и дарежливи, под нивната пријателска личност се крие личност која сака да им ги наметне своите верувања на другите. „Нивната манипулација се наклонува кон пасивно-агресивната страна“, вели Хејс. Најверојатно ќе забележите дека прават случајни коментари, прикриени закани, но глумат жртва за да го добијат тоа што го сакаат. Хејс исто така забележува дека не е секогаш лесно да се каже, но тие се манипулативни, но не. „Овој знак знае добро да чува тајни, затоа е уште потешко да се откријат нивните мотиви“, вели тој.

3. Лав

Лавовите имаат силна потреба да ги постигнат своите цели. Кога работите не се одвиваат според нивните очекувања, тие обично се лутат и го изразуваат своето незадоволство, што често доведува до тоа да ви кажат дека е правилно да го правите она што го сакаат. Покрај тоа, голема е веројатноста дека ќе се стремат кон вашата доверба и ќе ве доведат во позиција во која треба да ја докажете вашата лојалност.

„Ако се натпреварувате со лавот, прво ќе ве остават да сеете, а потоа ќе ја преземат контролата, за да ве засенат – и често успеваат“, вели астрологот и читател на тарот Рајан Маркарт. „Може да ја затемни вашата светлина и да ве натера да се откажете од нешто што сте го започнале затоа што повеќе не се чувствувате достојни за тоа.

2. Близнаци

Близнаците први ќе ја насочат вината на друго место, за да ги избегнат последиците. „Бидејќи нивниот владетел е Меркур, тие се паметни, умешни и лесно го шармираат секој што сакаат“, вели астрологот Џил Лофтис. Со богат сет на идеи и желби, тие дошле до различни планови за да ги постигнат своите цели.

Лесно е да се биде ригиден за сите оние кои ја ставиле својата стока на нив. „Тој ги издава дури и од чест; на крајот на краиштата, тие се повеќеслоен знак“, вели Хејс. „Ова предизвикува нивната жртва да се помири со судбината, а близнаците го продолжуваат својот живот, како ништо да не се случило со личноста што ја жртвувале за своја корист.

1. Скорпија

Не е изненадувачки што Скорпиите се највештите манипулатори меѓу сите астролошки знаци. Best Life пишува дека имаат извонредна способност да влечат конци во позадина, а не дека нивната манипулација би станала очигледна. Нивната вештина да ги разбираат луѓето и околностите секогаш излегува во нивна корист“.

Освен тоа, скорпиите лесно ја искористуваат секоја ваша слабост, до најмалите детали. Хејс опишува: „Скорпиите се познати по нивната убедливост во комуникацијата, тие се способни да го убедат соговорникот дека е во неволја, иако не направил ништо лошо“. Поради овие особини, тие се меѓу најопасните астролошки знаци.

