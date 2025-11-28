ПРИРОДЕН БОТОКС: Затегнете го лицето со САМО ЕДНА СОСТОЈКА и заборавете на брчките

0 SHARES Сподели Твитни

Незамисливо е колку пари годишно жените (а и мажите) трошат на разни креми и лосиони кои ветуваат затегната кожа и младешки изглед. Меѓутоа, во повеќето случаи тоа се само пропагандни пораки, без конкретни научни докази кои би ја гарантирале ефикасноста на производот.

Бројни студии покажаа дека употребата на пептидни биорегулатори може да доведе до вистинска револуција на ова поле. Професорот Хвејнсон, претседател на Меѓународното здружение за геронтологија и геријатрија и раководител на Институтот за биорегулација и геронтологија во Санкт Петербург, посвети години од својата работа на ова прашање.

Со оваа тема се занимава уште од 1980-тите кога советските војници поради изложеност на радијација покажаа знаци на предвремено стареење и кога требаше да се најде начин да се забави процесот на стареење.

По бројни студии, научниците открија дека улогата на пептидите во контролирањето на процесот на стареење е многу значајна, бидејќи тие делуваат на брчките одвнатре.

Пептидот на пазарот е во форма на додатоци во исхраната, а бидејќи секој орган користи одредени пептиди, таквите додатоци можат да бидат наменети за крвните садови, црниот дроб, мозокот, панкреасот, очите, бубрезите итн. Тоа значи дека пептидите се корисни не само за здравјето и добриот изглед на кожата, туку и за целото човечко тело.

Пептидите може да се најдат во леќата, гравот, костенот, гоџи бобинките и повеќето намирници кои содржат протеини.

