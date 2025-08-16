Природен начин како да ја промените бојата на косата! Веројатно веќе имате сѐ што ви треба во кујната

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето производи за нега и боење на косата, иако велат дека се направени исклучиво од природни материи, содржат одреден процент на хемикалии кои ја оштетуваат косата.

Ако на тоа го додадете и недостатокот на време за нега на свежо обоената коса, ќе добиете само оштетена и сува коса. Сепак, имајте на ум дека боењето на косата е нешто што луѓето го практикуваат со векови, а сите производи што ги користите денес се измислени пред сто години.

Со векови пред тоа, различни растенија се користеле за боење на косата, а различни култури откриле посебни начини за промена на бојата на косата.

Веројатно знаете боење на косата со Хена и во одреден момент од животот можеби сте го пробале.

Хена е направена од мелени лисја на растение од пустинска грмушка. Може да се најде во различни бои, вклучувајќи црна, различни нијанси на кафена боја, махагони што се враќаат на голема врата оваа година, светло и темно црвена, па дури и деликатно невенско сино.Покрај силните и експресивни бои, Хена дава коса и заштита, ја подобрува и работата на маслата што ги користите за нега и исхрана на косата. Хена останува на косата до 3 месеци.

Некои видови растенија се покажаа како ефикасни и можете слободно да ги користите доколку сакате да ја подобрите природната коса.

Билките како камилица, невен, лимон и цветови од сончоглед се покажаа како ефикасни кога станува збор за истакнување на полесни, златни и сини прамени.

Копривата, рузмаринот, црниот чај, чефот, оревот и жалфија се одлични ако сакате потемни прамени. Ако сакате црвеникави ленти, можете да пробате калинка, црвена роза, хибискус, кану, невен или детелина.

