Природна маска за коса со 3 состојки: Ја регенерира косата и ја прави побујна

Ова природно пакување благотворно ќе делува на косата, а погодно е за сите типови



Косата често страда од надворешните влијанија на студеното време, но и употребата на фен за коса и пегла за стилизирање ја оштетува, што може да направи да изгледа суво и истрошено по некое време.

Сепак, постои многу едноставно решение за брзо и лесно враќање.

Сè што ви е потребно за лекување на косата обично веќе го имате дома, а ова се само три состојки.

За да ја подготвите оваа маска ќе ви требаат следниве состојки:



1 лажица топло млеко

1 лажичка мед

20гр свеж квасец

Оставете го квасецот на топло место да нарасне 20 минути. Потоа ставете го во сад, додајте ги останатите состојки и сè убаво измешајте и изматете да добиете глатка смеса. Маската нанесете ја на косата, а потоа покријте со капа за туширање.

Држете така два-три часа. Колку подолго ја чувате маската на вашата коса, толку подобар ќе биде ефектот. После тоа, измијте ја косата со благ шампон користејќи млака вода.

Најдобро би било да ја оставите косата да се исуши природно по третманот.

Можете да го повторувате третманот еднаш неделно додека не го постигнете посакуваниот резултат.

Со помош на оваа природна маска вашата коса ќе биде посјајна и бујна, а испуканата коса ќе се опорави.

