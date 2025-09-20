Присила Пресли открива како му помогнала на својот син да се бори со зависноста: „Не би му го посакала тоа на никого, тешко е“

0 SHARES Сподели Твитни

Присила Пресли откри како му помогнала на својот син Навароне Гарсија да ја надмине зависноста.

Две недели откако внукот на Присила, Бенџамин Кеоу, беше погребан во 2020 година, таа откри дека Навароне ја замолил за помош да се откаже од фентанил.

„Бев во кревет со него, а тој велеше: „Нозете ме болат, толку многу ме болат“. И станував и му ги масирав нозете. Јас сум единствената што знае како е да се биде со некој што поминува низ апстиненција. Навистина е страшно. Многу луѓе не можат да го преболат тоа, едноставно веднаш се враќаат. Беше тешко“, рече Пресли.

По 22 дена апстиненција, Присила рече дека Навароне дошол до пресвртница. Неколку месеци подоцна, неговото закрепнување застанало кога повторно се навикнал на хероин, кој првпат почнал да го користи во тинејџерските години. После тоа, Присила повторно се грижела за него.

„Конечно, еден ден дојде кај мене и ми рече: „Мамо, сакам да ги оставам сите дроги. Не сакам повеќе да го правам ова. Не сакам повеќе да се повредуваш.“ Реков дека апсолутно ќе му помогнам. Тој остана со мене и имаше многу проблеми секоја вечер за време на неговото закрепнување. Не би му го посакала тоа на никого, бидејќи нема ништо што можеш да направиш. Мора да поминат низ тој процес“, рече таа.

Присила напиша за тој процес во своите мемоари „Softly as I Leave You: Life After Elvis“. Таа рече дека апстиненцијата од хероин е лоша, но не толку лоша како апстиненцијата од фентанил.

„Мојот син вели дека апстиненцијата од фентанил била 10, апстиненцијата од хероин била 6,5. Какви и да се бројките, втората апстиненција била навистина лоша. Но, мојот син повторно се откажал“, вели таа.

Откако се откажал од хероинот, Присила вели дека забележала голема разлика кај својот син и дека е среќна за него.

„На добро место сме. Успеавме. Наварон беше на рехабилитација три или четири пати“, рече таа.

Таа им советува на сите што имаат близок кој се бори со зависност да бидат нежни и разбирачки.

„Само продолжете да разговарате со нив. Мора да бидете тука за нив без разлика што и да се надевате дека еден ден ќе се извлечат од тоа. Во нашиот случај, траеше долго време, но Наварон беше подготвен. Имав среќа“, тврди Присила.

Нејзините мемоари ќе бидат објавени на 23 септември.

