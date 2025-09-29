Пристапните преговори со Украина и Молдавија мора да започнат, велат од ЕК

Според портпаролот на Европската комисија, Гијом Мерсие, преговорите за пристапување кон ЕУ со Молдавија и Украина мора да започнат, бидејќи нема објективна причина за одложување.

Тој го изјави ова како одговор на прашање за резултатите од изборите во Молдавија и како тие би влијаеле врз преговорите за пристапување.

Мерсие истакна дека Комисијата работи со полна брзина за да се подготви за почеток на преговорите. Земјите-членки имаат право да проценат дали Украина и Молдавија треба да бидат одвоени во процесот на пристапување, со оглед на отпорот на Унгарија кон разговорите со Киев.