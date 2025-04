Пристап до Платежна Картичка со е-ПИН преку СМС

0 SHARES Сподели Твитни

e-PIN преку SMS претставува нова дигитална алатка во банкарството која замисловено се адаптира на ерата на напредната технологија. Наместо во класичен хартиен ковер, сега вашиот PIN-код за платежна картичка пристигнува директно на вашиот мобилен телефон, овозможувајќи веднаш користење на картичката. Ставајќи акцент на безбедноста, процесот е целосно дигитализиран и овозможува вашите податоци да се движат безбедно и со доверба. Покрај тоа, со елиминирање на потребата за хартија, давате придонес кон зачувување на животната средина.

Но, како го прави тоа во пракса? Кога ќе добиете нова картичка, добивате и писмо со уникатен идентификациски код (UID). Овој код го испраќате во форма на SMS на специјален број и за неколку секунди добивате бесплатна SMS порака со вашиот PIN-код, кој е веднаш спремен за употреба.

Оваа услуга е дел од напором да се олесни процесот на добивање PIN од стране на клиентите во банките преку дигитална трансформација. Таа трансформација ги поедноставува деновите ни, бидејќи иновативните решенија како ова го намалуваат времето и стресот, овозможувајќи ви да се посветите на важните обврски. ePIN преку SMS отелотворува тренд на зголемена дигитализација на банкарскиот сектор каде што приоритет се удобноста и брзината на услугите за клиентите.

ePIN преку SMS е пионерско решение на нашиот пазар, овозможено од КаСис АД Скопје, која во партнерство со банките обезбедува највисоки безбедносни стандарди при доставата на PIN-кодовите. КаСис е компанија сертифицирана на меѓународно ниво (Mastercard, Visa, PCI и др.). Партнерските банки соработуваат со КаСис со цел постојано да воведуваат иновации и да го следат глобалниот тренд на дигитално банкарство, залагајќи се за безбедност и ефикасност на услугите за клиентите. Услугата ePIN е доказ за нивната посветеност во оваа насока. Банките што примачуваат иновации од КаСис се темелно запознаени со клиентските потреби и нудат модерно, сигурно и пристапно банкарско искуство.

