0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Shutterstock.com

Во тест фазите на Android 16, е вклучена нова API алатка наречена SettingsPreferenceService, која основно ќе им овозможи на апликациите пристап до системските прилагодувања. Сличен механизам е веќе присутен на iOS, каде што дел од апликациските прилагодувања можат да се најдат преку системските поставки. Забележливо е дека програмерите на iOS ретко ја користат оваа функција, па главно прилагодувањата на апликациите се достапни директно во нив. Oва решение најчесто го користат апликациите од Apple.

Во моментов, не е потврдено дали Google ќе ја направи новата алатка достапна за сите апликации или ќе биде ограничена само на нивните системски апликации. Ако сепак се одлучат да ја прошират достапноста, останува да видиме дали програмерите ќе ја прифатат, земајќи ја предвид ниската употреба на iOS. Општо гледано, корисниците не се воодушевени од идејата да мораат да одат во системските поставки за да променат нешто во апликацијата што ја користат, особено кога им треба овие функции додека апликацијата е активна. Како што Android 16 се приближува до своето официјално пуштање, ќе дознаеме дали оваа новина ќе има значајна улога.

The post Пристап на апликациите до системски прилагодувања во Android 16 appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: