Пристигнаа првите прелиминарни резултати од локалните избори во Косово

Според првите прелиминарни резултати од изборите за градоначалник на северот на Косово, кандидатите на Српската листа водат во Звечан и Зубин Поток, додека во Северна Митровица трката помеѓу Српската листа и Самоопределување е многу понеизвесна.

Во Звечан е обработено едно од вкупно единаесет избирачки места. Листата Самоопределување освои 56,49 проценти од гласовите, додека Демократската партија на Косово (ДПК) доби 43,51 процент. Другите листи не освоија гласови.

Во Зубин Поток, каде што беа обработени три од петнаесет избирачки места (20 проценти), Српската листа води убедливо со 88,96 проценти од гласовите. Листата за слобода, правда и опстанок има 3,99 проценти, Српското народно движење 3,07, Косовскиот сојуз 1,84, Ново место – Народна правда 1,53 и Српската демократија 0,61 процент.

Во Северна Митровица, според резултатите од две од дваесет и две избирачки места (9,09 проценти), Српска листа води со 42,17 проценти од гласовите. По неа следуваат Самоопределување со 26,51 процент и Демократската партија на Косово (ДПК) со 14,06 проценти.

По нив следуваат Иницијативата за Северна Митровица со 6,83 проценти, Север за сите (2,81), Иницијативата за Митровица (2,01), Демократскиот сојуз на Косово (ДСК) и Српската демократија со по 1,61, Алтернатива и Ново лице – Народна правда со по 0,80, а Новата демократска партија и За слобода, правда и опстанок со по 0,40 проценти гласови.

Во Грачаница е обработен примерок од 3.387 гласови. Српската листа води убедливо со 60,53 проценти, по што следува Албанската алијанса со 28,23 проценти. Партијата за слобода, правда и опстанок постигна 10,22 проценти, а Косовската алијанса 1,03 проценти од гласовите.