Пристигнување на новата Samsung Galaxy A серија во Македонија

Скопје, 28 март 2025 г. – Samsung Electronics започна со продажба на новите уреди од Galaxy A линијата, кои содржат модели како Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G и Galaxy A26 5G. Овие модели се настојуваат да го зголемат корисничкото искуство преку напредни функции базирани на вештачка интелигенција, подобрен систем на камери и зголемена издржливост, што им овозможува на корисниците долготрајно и сигурно користење на мобилните уреди.

Функцијата Awesome Intelligence е воведена во новата Galaxy A серија за да донесе напредни AI можности во секојдневните активности. Преку Circle to Search with Google, корисниците можат лесно да добијат информации со заокружување на предмет на екранот. Функцијата Music Search овозможува брзо идентификување на музиката која свири во позадина, додека AI-поддржаното Summarization овозможува побрзо разбирање на содржините. Овие иновации овозможуваат поедноставено и поинтуитивно искуство со паметниот телефон.

За љубителите на фотографијата, Awesome Camera нуди подобрени опции за Selfie и Filters функции кои овозможуваат персонализирани подобрувања. Nightography нуди јасни и детални фотографии дури и во услови на слаба светлина, а Object Eraser овозможува лесно отстранување на нежеланите елементи. HDR Selfie Video ја збогатува видеоснимката со бои и контраст. Со овие функции, корисниците можат да создаваат фотографии и видеа со професионална прецизност.

Основните карактеристики на Galaxy A серијата гарантираат сигурни перформанси. Надградените процесори, висококвалитетните екрани, и долгата софтверска поддршка создаваат уреди за трајна употреба. Samsung Knox овозможува повеќеслојна заштита на податоците и обезбедува безбедно користење. Со зголемена издржливост и отпорност на вода и прашина, како и оптимизирана батерија, Galaxy A уредите ги задоволуваат потребите на модерните корисници било да е за работа, забава или комуникација.

Новиот Galaxy A серија од Samsung ги комбинира интелигентните функции, извонредната камера и моќните перформанси. Овие уреди се достапни во различни бои: Galaxy A56 5G се нуди во графитна, светлосива, маслинеста и розова боја, додека Galaxy A36 5G е достапен во лаванда, лимета, бела и црна боја, а Galaxy A26 5G е во бела, ментол зелена и црна боја.

