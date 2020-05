Пристигнува Жељко Ражнатовиќ: Богдана пред самото породување сподели видео, Цеца наскоро станува баба!

View this post on Instagram

Naša predivna Bogdana ušla je u deveti mesec trudnoće!🥰 Mi joj želimo da ovaj period provede u miru, sreći i zdravlju u krugu svojih najmilijih! I da sa najvećim osmehom na licu dočeka malenog!😍 I hvala Bojani na snimku😍• • • • • • • • • • #bogdanarodic #bogdanarodić #bogdanaraznatovic #bogdanaražnatović #bogdana #veljkoraznatovic #veljkoražnatović #veljko #ceca #cecaraznatovic #cecaražnatović #svetlana #svetlanaraznatovric #svetlanaražnatović #raznatovic #ražnatović #anastasija #anastasijaražnatović #anastasijaraznatovic #instagram #profil #pregnat #pregnancy #baby #babyboy #9 #nine #ninemonths #9months